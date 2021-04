Youngboy NBA plaide non coupable !

Le rappeur est en prison jusqu'à son procès.

Youngboy Never Broke Again a comparu devant un juge par vidéo depuis la prison où il est actuellement enfermé. Dans son affaire de possession d’armes à feu, l’artiste a décidé de plaider non coupable.

Le mois dernier, Youngboy NBA a été de nouveau arrêté. Un mandat d’arrêt fédéral avait été émis à son encontre et la police le recherchait. Alors qu’il se trouvait à Los Angeles, le rappeur de 21 ans a fui lorsque les autorités ont tenté de l’arrêter se lançant dans une véritable course-poursuite avec les forces de l’ordre qui avaient même réquisitionné un hélicoptère. Lorsque la star, père de sept enfants, a été arrêtée, des armes ont été retrouvées dans son véhicule. Aujourd’hui, l’interprète de "I ain't Scared" est détenu à la prison de St. Martin Parish en Louisiane.

Alors que récemment, Youngboy NBA pensait pouvoir être libéré sous caution, sa demande a été refusée. Obligé de rester en prison jusqu’à son procès, le rappeur, qui a un moment été tout sourire derrière les barreaux peut commencer à s’inquiéter de sa situation. Cependant, malgré les charges qui pèsent contre lui : possession illégale d’armes à feu par un criminel et possession d’une arme non enregistrée, le rappeur semble confiant. Lors de sa comparution par vidéo avec le juge Scott Johnson, il a plaidé non coupable pour les deux chefs d’accusation. En ce qui concerne le procureur de Louisiane, ce dernier a déclaré que le natif de Bâton Rouge "représentait un danger pour la communauté". Youngboy NBA risque 10 ans de prison et devra comparaitre à nouveau lors de son procès au mois de juin.