Booba ne fera pas de feat avec Ninho

Décidément, sa mésaventure avec Foot Korner qui a répondu avec une certaine violence et une certaine agressivité à ses attaques n'a pas calmé Booba. Après s'être clashé avec Saïd Taghmaoui, s'en être pris à "Validé", à ses acteurs et à son réalisateur, le Duc a cette fois "ouverte le feu" sur Ninho alors que celui-ci n'avait absolument rien demandé puisqu'il est en repos depuis quelques mois. La raison ? B2O a certifié que le featuring avec N.I. ne ferait jamais car le jeune rappeur a trop travaillé avec ses ennemis. En gros, soit tu travailles avec Booba, soit tu travailles contre, mais tu ne peux pas faire les deux... Ninho aurait donc dû faire un choix.

C'est en tout cas ce qu'il a répondu dans les stories de la page Instagram de la Piraterie, à une autre page qui postait la question d'un possible feat entre Ninho et Booba.

“Pour répondre au peuple quand on est le ‘meilleur’ de sa génération on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du Duc est forcément annulatoire. J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n’aura jamais lieu”.