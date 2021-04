DMX : un documentaire sur sa vie est déjà prêt

Après le premier morceau posthume, l'album posthume, place au documentaire.

Tout va décidément très vite quand il s'agit de DMX. Normal, vu son aura : tout le monde s'intéresse à l'homme et à l'artiste, et les émotions sont intenses depuis son décès le 9 avril dernier. Comme souvent dans le rap game, le business s'est très vite remis en marche, puisque les proches ont très vite annoncé un prochain album posthume pour X, qui serait déjà prêt. Le premier morceau posthume, un feat avec French Montana et Swizz Beatz, est également sorti. Désormais, place à l'annonce d'un documentaire sur la vie du rappeur.

Un documentaire qui lui aussi, est déjà prêt, si on en croit les dires de la chaîne HBO, qui est derrière la réalisation de ce projet. Un projet qui aurait été tourné quand le rappeur était encore vivant, probablement avec sa collaboration, ce qui montre que même fatigué et diminué, DMX continuait d'être hyper-productif et impliqué dans de nombreux projets. On n'en sait pas plus sur le contenu du documentaire, on sait également que X projetait de lancer une télé réalité, projet qui ne pourra plus avoir lieu désormais.

Pour ce qui est de son album, par contre, beaucoup de rumeur entourent le disque. On parle notamment de plusieurs feats avec Pop Smoke ou encore Griselda, et même Kanye West aurait prêté main forte à DMX pour les sonorités. Darrin Dean, un des fondateurs des Ruff Ryders, est même persuadé que l'album sera un classique : "C'est triste, il ne sera pas présent, mais la musique... Cet album est spécial. Vous n'avez jamais entendu de sons comme ceux qu'on a concoctés pour cet album. C'est sans doute l'un de ses meilleurs albums. Un classique, c'est certain". On a vraiment hâte d'entendre tout ça, car les derniers albums posthumes sortis dans le rap US n'étaient pas franchement incroyables.