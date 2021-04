Black Rob est décédé

Nouveau deuil pour le rap game US.

A peine une semaine après le décès de la légende du rap DMX, le rap US est à nouveau endeuillé. En effet, c'est aujourd'hui le rappeur Black Rob qui est décédé, à l'âge de 51 ans. Le rappeur est mort dans un hôpital d'Atlanta. Il était dans l'établissement pour soigner des insuffisances rénales et était placé sous dialise, mais ça n'a visiblement pas suffit à enrayer ce qui le rongeait de l'intérieur. Il ne fait visiblement pas bon d'avoir la cinquantaine dans le rap, on se souvient notamment de Dr. Dre qui a lui aussi eu pas mal de problèmes de santé cette année.

Mark Curry has revealed that former Bad Boy recording artist Black Rob has passed away.#RIPBlackRob pic.twitter.com/VGnC5wLGMM — Versey (@VerseyMusic) April 17, 2021

Black Rob n'était pas l'une des plus grosses stars du rap game, mais il était tout de même signé sur le célèbre label Bad Boy au début des années 90. Un des premiers à monter dans le train conduit par P.Diddy, avant de prendre des chemins différents, après avoir sorti deux albums sur cette structure. Son single "Whoa !", présent sur son premier album (certifié disque de platine), est probablement son plus gros succès solo. Ses amis et proches, comme Mark Curry et DJ Self, ont commencé à partager leurs condoléances sur les réseaux sociaux tout en remerciant les gens de donner pour la cagnotte.

Black Rob était à l'hôpital depuis la semaine dernière, et dans ses dernières vidéos, il déclarait : "Je ne connais pas cette douleur. La douleur est folle, mec. Mais ça m'aide aussi, je pense. Ca met fait réaliser que j'ai encore du chemin à faire, mec", puis semblait encore u peu plus abattu le lendemain. On imagine le calvaire qu'il a subi pendant ces dernières années avec de grosses dysfonctions rénales, toutes nos pensées vont évidemment à ses proches.