Lil Nas X : son père prend sa défense

Une situation familiale qui a l'air compliquée...

Mettre la daronne à l'abri, c'est devenu une phrase classique dans le rap game chez les rappeurs qu parlent de leurs objectifs de vie. C'est même une des principales raisons pour laquelle ils font du rap. Dans la tourmente, le jeune Lil Nas X, après avoir provoqué le chaos sur Internet avec son clip "Montero (Call Me By Your Name)", s'est pris un torrent d'insultes car sa mère a été aperçue faisant la manche dans la rue. La vidéo a fait le tour du Web et les haters se sont évidemment jetés sur le sujet, mais le père du rappeur est venu à sa rescousse.

Lil Nas X était donc accusé de brasser des millions pendant que sa mère mendiait dans la rue. Son père, dans un long post Instagram, a tenu à rétablir la vérité : "Malgré ce que les gens disent, Lil Nas X a été la plus grande bénédiction que des parents puissent recevoir. Même si sa mère lutte contre son addiction, elle reste une reine et il continue d'être là etd'être sûr qu'on s'occupe d'elle. Ceux qui ont des membres de leur famille ou des proches luttant avec des problèmes d'addiction savent qu'ils ne peuvent pas changer cette situation en donnant de l'argent. Je ne parle habituellement pas des sujets intimes, mais je sentais que ça devait être dit".

Le père de Lil Nas X a terminé son message en demandant à tout le monde de prier pour elle et en avertissant ceux qui veulent propager de fausses histoires qu'ils ne triompheront pas. Au delà de l'aspect buzz, on salue évidemment la réaction du père de la famille, qui a tout à fait raison quand il dit que l'argent ne peut pas régler les problèmes d'addiction.