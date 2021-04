Non, Quando Rondo ne s'est pas fait tirer dessus

Ne pas croire toutes les rumeurs sur Internet...

Quando Rondo est en opération reconquête après avoir été impliqué de très près dans la mort violente de King Von, jeune rappeur tué par balles à la sortie d'un club d'Atlanta. Avec son tempérament provocateur, il s'est attiré les foudres des rappeurs de Chicago et de certains fans en faisant référence à la mort de Von dans des punchlines. Désormais, il s'explique calmement en interview et en a pour livrer sa version des faits, mais devient victime de rumeurs assez folles qui s'avèrent apparemment fausses.

C'est visiblement DJ Akademiks qui est à l'origine des rumeurs concernant une éventuelle fusillade dont aurait était victime Quando Rondo. Il avait notamment remarqué que lors de la désormais célèbre interview où il s'explique, le rappeur était dans un SUV Rolls Royce pare-balles, ce qui avait laissé croire qu'il aurait pu craindre pour sa vie. Des rumeurs qui sont apparemment complètement infondées, puisque le rappeur a déclaré sur les réseaux sociaux : "ne croyez pas tout ce que vous entendez sur Internet, personne ne m'a tiré dessus, les balles ne peuvent même pas me traverser".

Les fans du rappeur seront donc rassurés. Le tournant pris par Quando Rondo cette semaine après cette interview, dans laquelle il explique qu'il n'a absolument pas voulu la mort de Von et que lui et sa team n'ont fait que réagir à ses provocations est plutôt intéressant. Il a même tenté de commencer à donner des signes d'apaisement avec Lil Durk, même si le chemin sera probablement long et compliqué.