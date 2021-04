Booba tombe sur un os avec Foot Korner

Le fondateur de la marque ne s'est pas laissé faire...

A force de multiplier les clashs, les insultes et les provocations, forcément on s'expose à un retour de bâton. C'est arrivé à 50 Cent, c'st arrivé à 6ix9ine et c'est évidemment arrivé à Booba, à plusieurs reprises. Il n'a par exemple jamais pu sortir gagnant de l'embrouille avec Patrice Quarteron, et aujourd'hui il s'est impliqué (tout seul) dans une embrouille qu'il pourrait bien ne pas remporter non plus (même s'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, vous connaissez le proverbe). Ce clash oppose B2o à la marque de vêtements Foot Korner.

Les hostilités ont été déclenchées après que la marque a publié sur son compte Instagram un cliché sur lequel on voit Kaaris portant un maillot du PSG, disponible en boutique Foot Korner. Booba a reposté la photo en y ajoutant "Certifié harki". Ca aurait pu s'arrêter là mais les responsables de la marque ont répondu au Duc en rentrant direct dans la confrontation. Ils ont notamment utilisé la technique préférée de Booba en ressortant des vieux messages privés dans lesquels le rappeur cherche à se placer pour une séance de dédicaces avec en légende "qui suçait la queue de qui maintenant et voulait avoir la rue derrière lui, même des dédicaces tu quémandais".

Après que le Duc ait répondu en postant une photo du fondateur de la marque et la mention "harki" sur le front, Booba a finalement décidé de calmer le jeu en affirmant que son compte avait été "signalé par tous les lâches de ce game". Mais Foot Korner a encore riposté en affirmant que "on signale personne nous, c'est ta petite avocate Anne Cibron qui t'a dit joue pas au con avec une enseigne, Puma va plus te payer et comme t'as plus que Puma pour pour acheter ta vie, tu as tout effacé". Le niveau n'est pas très élevé en soit mais les attaques de la marque visent juste, et il semblerait qu'elles aient suffi à calmer Booba. En attendant le prochain round...