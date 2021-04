DMX : ses funérailles publiques auront lieu au Brooklyn Center

Enormément de gens sont attendus à la cérémonie.

DMX, une des dernières légendes vivantes du rap US, s'est éteint le 9 avril dernier après une attaque visiblement causée par une overdose, à l'âge de 50 ans. Earl Simmons de son vrai nom était un de ceux qui ont eu le plus d'influence sur la nouvelle génération, lui qui n'hésitait pas à grogner, hurler, avec ue énergie folle. Évidemment, dès l'annonce de son décès, a grande machine du business des morts s'et mise en place, comme souvent dans le rap, mais on sait désormais quand et où auront lieu les funérailles publiques du rappeur.

En effet, ça aura lieu le samedi 24 avril, au Barclays Center de Brooklyn, un lieu assez vaste qui pourra certainement accueillir les milliers de personnes attendues pour l'évènement. Il faut dire que le rappeur déchaîne les passions et qu'ils étaient déjà très nombreux à se recueillir devant l'hôpital où DMX est décédé, en reprenant en choeur ses plus grands hits. Les funérailles privées pour les proches, elles, auront lieu le lendemain, dimanche 25. La ville de Yonkers, en banlieue de New-York, où X résidait mais où il avait aussi fait l'internat quand il était plus jeune, réfléchit à une manière de l'honorer en renommant une rue à son nom.

A côté de tout ça, les managers et collègues de X ont déjà relancé les affaires en annonçant que l'album posthume de DMX était déjà prêt, même si on ne sait pas encore quand ça sortira. Les chiffres de ventes de ses disques ou de sa biographie ont monté en flèche : + 1000 % sur les streams, et son livre qui est sorti en 2003 est remonté à la 57ème place dans le top des ventes Amazon. On est donc loin d'avoir fini d'entendre parler de DMX.