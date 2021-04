Booba commente l’affaire Brahim Bouhlel et clashe une nouvelle fois "Validé"

Il en profite pour provoquer Frank Gastambide...

Le procès de Brahim Bouhlel au Maroc n’a pas eu lieu et a été reporté au 21 avril. Booba, toujours aussi provocateur a profité de l’annonce du report pour se moquer de l'acteur de "Validé" et de Frank Gastambide par la même occasion.

Depuis une semaine, Brahim Bouhlel et l’influenceur Zbarbooking sont en prison à Marrakesh. Ils risquent une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Tout a commencé lorsque l’acteur de la série française la plus visionnée en 2020 , l’influenceur et le comédien Hedi Bouchenafa ont posté une vidéo qui a choqué la Toile. Dans la séquence, les trois se moquent sans retenue des Marocains et de trois enfants. Une vidéo dérangeante qui a immédiatement fait polémique sur les réseaux sociaux et provoqué l’indignation de toute une communauté, au Maroc comme en France.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la justice s’en mêle et que Brahim Bouhlel et Zbarbooking ne soient placés en garde à vue et poursuivis pour détournement de mineur et diffusion vidéo d’une personne sans son consentement. Hedi Bouchenafa de son côté est rentré en France rapidement et se retrouve sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Même si des excuses publiques ont été présentées, la justice marocaine ne compte pas laisser passer ça. Les deux comparses arrêtés au Maroc sont en prison depuis sept jours et leur procès qui devait avoir lieu mercredi 14 avril a été reporté au 21 avril prochain. Ils devront rester en détention jusqu’à l’audience puisque leur demande de libération conditionnelle a été refusée.

Cette affaire a fait réagir de nombreux rappeurs. Niro (qui n’hésite jamais à pousser des coups de gueule), Maes, Rohff ou encore Booba se sont indignés. Mais le Duc n’a pas fait que ça. Toujours avec l’humour qu’on lui connait, il s’est amusé de la situation, lui qui adore clasher Frank Gastambide et la série "Validé". Sur ses réseaux, B2O a posté un montage photo avec Brahim Bouhlel et en légende : "Quand t’es toujours en train d’attendre le mandat de Frankie-X", en référence au réalisateur qui prépare actuellement la saison 2 de "Validé". Dans une seconde story, il interpelle Franck Gastambide et lui demande : "Tu vas aller le voir au parlu ?". Pas sûr qu’il obtienne une réponse, mais en tout cas Booba sait appuyer là où ça fait mal…