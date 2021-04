NBA Youngboy : nouvelle photo de la prison !

Pas de grand sourire cette fois-ci.

Après avoir posé aux côtés d'autres prisonniers tout sourire, il prend la pose cette fois-ci pour les autorités. Comme les anciens clichés, il s'est retrouvé lui aussi sur Internet. C'est ce fameux mugshot (photo d'identité judiciaire) que les détenus doivent prendre en arrivant dans une prison. Pas question de sourire cette fois !

Mardi 14 avril, Kentrell DeSean Gaulden, de son vrai nom, a été transféré dans la prison de Saint-Martin en Louisiane. Etat dont il est originaire puisqu'il est né à Bâton Rouge. Egalement état où s'est déroulé son clip où NBA Youngboy s'est fait arrêter en septembre 2020 pour détention illégale d'armes.

Relâché puis arrêté une nouvelle fois à Los Angeles où il a tenté de fuir la police le 22 mars, il a été mis en détention dans leur prison par décret d'un mandat d'arrêt contre lui. Transféré depuis à Saint-Martin, aucune accusation officielle n'a été encore inscrite contre lui. Un représentant du bureau du shérif de la ville a révélé que NBA Youngboy était gardé par les US Marshals.

NBA Youngboy qui fut l'artiste le plus vu sur YouTube en 2019 ne risque pas de voir une cabine de studio de sitôt, cette arrestation n'est qu'une de plus dans son casier judiciaire et ceci ne semble pas l'affecter, lui qui risque dix ans de prison. L'univers de la rue et de la prison semblent lui correspondre. Pourtant, l'interprète de "Toxic Punk" est multimillionnaire et pourrait quitter cette vie définitivement...