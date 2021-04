Quando Rondo poursuit sa confession

Et joue au mal-aimé.

Troisième volet de l'interview-vérité de Quando Rondo. Après être longuement revenu sur la nuit et la bagarre qui ont coûté la vie à King Von, il explique cette fois pourquoi les rappeurs ne l'aiment pas, lui et YoungBoy NBA. Il a même expliqué à Angela Yee pourquoi, pour lui, ils sont des hommes marqués.

"Les gens ne nous aiment pas parce que nous ne frayons avec personne. Si je sens que j'ai besoin de faire une chanson avec quelqu'un, je vais la faire avec YoungBoy. Nous n'avons beaucoup de problèmes parce que nous n'accueillons pas facilement les autres."

Il est vrai que malgré quelques feats très remarqués, YoungBoy en a aussi refusé de nombreux autres, avec des artistes renommés pour garder son énergie pour lui et son entourage proche. Selon DJ Akademiks, le rappeur aujourd'hui en prison, aurait par exemple refuser de travailler avec J. Cole ou encore Lil Wayne. Quando Rondo a confirmé que les feats à l'extérieur de leur groupe étaient rares. Akademiks, lui, explique :

"Il m'a dit qu'il ne faisait pas de musique en ce moment. En fait, YoungBoy ne se soucie pas de tout ça... C'est là que je l'ai vu sous un autre aspect."

Quando Rondo qui s'est déjà expliqué sur la nuit où King Von a été tué a avancé cette raison pour expliquer la colère du rappeur de Chicago. Peut-être que le collectif NBA et son évolution ont causé des torts à Von et c'est pour cela qu'il aurait été en colère... C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça lui permet une fois encore de rappeler qu'il n'avait aucun problème avec King Von et qu'il ne comprend toujours pas pourquoi ce dernier a cherché la bagarre.