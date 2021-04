Cardi B critiquée par Funk Flex : "elle est horrible"

Cardi B ne risque pas de prendre confiance en elle avec ce genre de critiques. Funk Flex ne mache pas ses mots quand il s'agit de partager son opinion sur la rappeuse du Bronx. Selon lui, Cardi B est une terrible rappeuse et pas dans le bon sens du terme.

Durant le podcast "Cigar Talk" répondant aux questions de Naji, Funk Flex a donné son avis (bien tranché) sur Bardi. Tout en s'esclaffant, il déclare : "Je pense que Cardi B est une rappeuse terrible. Je le pense c'est tout, mec. C'est une performeuse incroyable. Je l'aime sur les réseaux sociaux. J'adore la façon dont elle parle d'un sujet. J'aime son style. J'aime tout, mais c'est une terrible rappeuse, mec".

Ce n'est pas la première fois que Funk Flex parle péjorativement de Cardi B. Depuis le début de carrière de la Dominicaine, l'animateur vedette pendant de longues années de la radio Hot 97 a montré qu'il n'est pas fan de l'interprète de "Up". Dès la sortie de son premier album "Invasion of privacy", Funk l'a attaqué sur le fait qu'elle n'écrivait pas ses paroles. En continuant son beef avec elle, il l'a accusé d'avoir payé des radios pour faire passer ses sons en début de carrière :

"Mais soyons clairs ... l'équipe de Cardi et beaucoup d'autres artistes (en début de carrière) ont payé des DJs pour jouer des sons et dire que c'est le nouveau hit. Vu que je n'ai jamais pris un sou à un rappeur, je n'ai pas peur d'en parler. J'ai reçu des e-mails de labels au fil des ans avec des noms et des chiffres !"