Booba compte s’incruster dans le live de Damso le 28 avril

Opération sabotage pour le Duc.

Le compte de la Piraterie a annoncé sur Instagram que Booba avait l’intention de participer au live de Damso le 28 avril. La présentation du prochain projet de Dem's risque de ne pas se passer comme prévu.

C’est officiel, Damso fera découvrir son prochain projet dans un live sur Instagram. Après avoir cultivé le mystère autour de ce projet, l’artiste en a dévoilé un peu plus. Rien de concret évidemment (il s’agit quand même de Damso), mais tout de même l’annonce d’un live en direct le 28 avril. Début avril, il avait également sorti un morceau surprise "J’avais juste envie d’écrire", disponible d'abord sur YouTube puis sur les plateformes de streaming. Le titre a d’ailleurs accumulé plus de 2,6 millions de vues sur Youtube en seulement six jours. Damso l’a dit lui-même : "J’avais juste envie d’écrire un peu en attendant le 28". Et justement, on se rapproche de la dite date. Les fans du belge risquent d’être nombreux ce jour-là, mais ils ne seront pas seuls.

Booba, qui voue un malin plaisir à se moquer de son ancien protégé, sera aussi de la partie. Le compte Instagram de la Piraterie (sur lequel il s’exprime depuis la suppression de son compte) a dévoilé les plans de B2O. Il y a d’abord eu un post : "Vous êtes des milliers à nous écrire pour que Booba se connecte sur son live (celui de Damso) pour commenter son album en direct mais étant banni d’Instagram (injustement et sans sommation) cela paraît impossible. Si nous trouvons une solution nous vous tiendrons informés. Ça pourrait être très drôle. Nous allons contacter @harissatv pour qu’elle nous permette d’utiliser son Instagram pendant le live afin que le Duc puisse s’exprimer".

Quelques heures plus tard, la confirmation s’est faite dans la story instagram du compte : "Nous apprenons que Booba commentera bien le live de Damso le 28". Il n’aura donc pas fallu longtemps au Duc pour répondre à la demande de ses fans. Même si rien n’est encore fait, on ne doute pas que l'artiste soit partant pour réitérer ce genre d’intrusion. En effet, en 2020, il avait déjà trollé un live Instagram de Damso. Le direct en compagnie de Konbini avait été bombardé de commentaires plus moqueurs les uns que les autres avant que la session du rappeur ne soit bloquée. On saura le 28 avril si Booba compte renouveler l’expérience. Que ce soit le cas ou pas, cette date nous réserve beaucoup de surprises.