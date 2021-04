Kanye West accepte le divorce d'avec Kim Kardashian

Il demande la garde conjointe de ses enfants.

Alors que c'est Kim Kardashian qui a lancé officiellement la procédure de divorce pour mettre fin à son couple avec Kanye West, le rappeur semble désormais enclin à en finir et à signer les papiers. Si, dans un premier temps, il a refusé, il s'est rendu compte qu'aller au bout de la procédure était la meilleure façon de protéger ses enfants. Il a donc officiellement répondu à son ex-femme, demandant notamment la garde conjointe de North, Chicago, Saint et Psalm.

TMZ qui a sorti le premier l'information, explique dans son article, que la requête de Ye a peu de chances d'aboutir.

"Cela ne signifie pas automatiquement un partage à 50/50 et il est probable que Kim obtienne la part du lion. Ils trouveront certainement un arrangement entre eux et le feront approuver par le tribunal. Ils se sont tous les deux engagés à la coparentalié."

Cela va dans le sens de l'autre demande de Kanye West qui a précisé qu'il ne voulait pas qu'il y ait de pensions alimentaires, dans un sens ou dans un autre, et que chacune des parties devrait payer ses propres frais juridiques. Cela ne devrait être un problème ni pour l'un ni pour l'autre car Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement milliardaires. De toute façon, chacun s'était protégé avant le mariage avec un contrat qui garantissait et assurait leur fortune réciproque.

Ce sera maintenant au tribunal de trancher quant aux demandes des uns et des autres, mais le divorce semble désormais "sur une bonne voie" et devrait se résoudre par une séparation à l'amiable.