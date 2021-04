Booba : sa réaction à l’hospitalisation de Kaaris

Il lui souhaite un bon rétablissement... à la B2O.

En fin de semaine dernière Kaaris avait été hospitalisé. La photo qu’il avait partagé sur son lit d’hôpital avait suscité beaucoup de réactions, donc celle du Duc. Ce dernier, comme à son habitude, a réagi à sa manière.

Kaaris a fait peur à tout le monde et surtout à ses fans. Le 8 avril dernier, le rappeur de Sevran a partagé une photo de lui sur un lit d’hôpital. Sans donner plus de précisions sur les raisons de son hospitalisation, il y aurait eu apparemment plus de peur que de mal. En effet K2A est depuis, sortie de l’hôpital et rentré chez lui. Du côté de ses fans, les réactions ont été vives, notamment sur les réseaux sociaux.

C’est d’ailleurs par ce biais que Booba s’est exprimé sur la situation de son ennemi. Lui qui ne manque pas une occasion de l’afficher, même lorsqu’il s’agit de la santé de Riska, B2O a un commentaire à faire. C’est à travers le compte Instagram de la Piraterie, qu'il a réagi, lui qu’il l’avait clashé sur les chiffres de ventes de "Château Noir" il y a peu. Pour ce faire, il a partagé une vidéo d’un chat qui essaie de boire de l’eau du robinet avec écrit en légende : "Bon rétablissement maggle". Bien entendu, le chat n’a pas été choisi au hasard. Depuis que la guerre fait rage entre les deux rappeurs, celui qui accuse Gims de mensonge, utilise très régulièrement des photos ou vidéos de chats pour se moquer de Kaaris. Cette fois-ci, cela reste tout de même bon enfant et plein d'humour. Jusqu’à la prochaine fois…