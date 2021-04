Swizz Beatz : ses souvenirs avec DMX

Un hommage poignant de la part d'un grand ami.

Vous n'avez sans doute pas loupé l'information, la grande légende du rap US, DMX, est décédée cette semaine après avoir été hospitalisé dans un état critique, pendant une semaine. Une mort brutale qui a bouleversé toute l'Amérique et même bien plus. Beaucoup de gens ont été extrêmement touchés par la disparition de ce grand symbole du rap, mais certains l'ont été encore plus que d'autres, comme Swizz Beatz, grand ami de X et producteur du méga-hit "Ruff Ryders' Anthem" qui a décidé de partager quelques uns de ses souvenirs.

Dans une vidéo, le producteur a expliqué un peu qui était DMX : "mon frère était un frère d'un genre différent, un artiste d'un genre différent, un esprit d'un genre différent, une âme unique. Depuis le jour où je l'ai rencontré, il a vécu pour tous les autres... Vous n'avez jamais vu DMX avec une Lamborghini, vous n'avez jamais vu mon frère avec une Roll's Royce, vous ne l'avez jamais vu en train de faire briller les bijoux et les diamants. Il s'en foutait. C'était le plus grand, parce qu'il priait pour tout le monde plus que pour lui. Il montait sur scène et priait pour 15 000 personnes, en sachant qu'il avait lui-même plus besoin de prières que les autres pour qui il priait".

Swizz Beats continue ensuite à expliquer la personnalité de DMX, généreux et humble : "Mon frère aurait pris soin de tout le monde avant de penser à prendre soin de lui-même. Je n'ai jamais vu un humain comme lui. C'est l'homme qui ressemble le plus à un prophète que j'ai jamais rencontré. Vous savez pourquoi il souffrait ? Car il a pris la souffrance de tout le monde pour la faire sienne. Son travail humanitaire devrait être célébré". Évidemment, on est entièrement d'accord avec lui !