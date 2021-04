Booba accuse Gims de mensonge !

Grosse embrouille autour des chiffres du single "GJS".

La guerre est loin d'être finie entre Booba et ses principaux rivaux du rap game français, notamment Gims. On croyait que la sortie de "Ultra" aurait au moins calmé le Duczer mais finalement, il n'en est rien et il semble même encore plus énervé qu'avant sa "semi-retraite" (il ne fera plus d'albums). Avec toujours en principal argument d'attaque, les chiffres de vetes, les siens ou ceux de ses adversaires. Cette semaine il décide de s'en prendre à nouveau à Gims à propos des chiffres de son dernier single, "GJS", en featuring avec SCH et Jul.

Il s'agit d'un des premiers morceaux de la réédition de "Le Fléau", album de Gims, à être dévoilé. Une grosse collab avec 2 autres patrons du rap français, qui n'a visiblement pas plu à Booba. Ce dernier a posté des storys via le compte "lapiraterieofficial", où il explique que la grosse performance effectuée par le morceau est en fait une supercherie. Alors que Gims se vantait d'être numéro 1 du top Apple Music, Booba affirme lui que ce chiffre "représente 3 % de la réalité", en sous-entendant que le nombre d'utilisateurs de la plateforme iTunes est assez réduit.

Booba dévoile ensuite ce qui semble être les chiffres bruts du nombre d'écoute du single sur iTunes, qui dépasse à peine les 250 000 écoutes. Il en profite évidemment pour insulter Rohff au passage, qui n'a pourtant rien demandé. Quoiqu'il en soit, les chiffres du single "GJS" sur Youtube sont eux plutôt honorables avec 1,8 million de stream en une semaine.