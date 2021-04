Kaaris va mieux, il a quitté l'hôpital

K2A est rentré chez lui.

Bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Alors qu'on s'inquiétait pour son état de santé après la parution d'une photo le montrant alité dans un lit d'hôpital, Kaaris est rentré chez lui. C'est le rappeur de Sevran lui-même qui a annoncé la nouvelle en postant une photo de lui et de sa fille allongés côte à côte, en mode câlin. K2A semble encore assez fatigué mais, au moins, il a pu rentrer à la maison et retrouver ses proches. Rien que pour cela, le Dozo doit être bien soulagé et il a tenu à rassurer ses fans qui se sont inquiétés pour lui avec juste cette phrase : "ça va bien".

« Ça va bien ✊ »



Il faut dire que le dernier post de Kaaris était inquiétant puisque c'est lui-même qui avait dévoilé à ses fans qu'il était hospitalisé en publiant une image le montrant couché dans un lit dans un étalissement de santé. Immédiatement, les messages de soutien avaient fleuri sur les réseaux sociaux lui souhaitant un bon rétablissement.

Peut-être qu'il communiquera plus tard sur les raisons qui l'ont obligé à se faire hospitaliser. Comme beaucoup de Français, peut-être que le rappeur de Sevran a été touché par le covid ? Mais s'il est sorti en 24h, c'est que cela ne devait pas si grave que cela, peut-être juste un examen, qui sait ?

Toujours est-il qu'on est rassuré de le savoir de retour chez lui, parmi les siens.