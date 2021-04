Lil Durk : il relance le clash avec 6ix9ine

Une nouvelle attaque.

Les twittos se donnent à coeur joie quand il s'agit d'interpréter les paroles des rappeurs. La dernière en date qui fait jaser est la légende d'une photo postée par Lil Durk. Il semble qu'il tacle une nouvelle fois le rappeur 6ix9ine.

Les beefs entre rappeurs sont monnaie courante dans l'industrie musicale. Des clashs d'anthologie ont marqué les esprits, Tupac et Biggie, 50Cent et Ja Rule ou encore Booba et Kaaris outre-Atlantique. 6ix9ine a l'air d'avoir compris que les clashs attirent l'attention. Bonne ou mauvaise pub, Tekashi aime faire parler de lui. Sa dernière cible en date est le rappeur de Chicago Lil Durk.

Les deux artistes ne ratent aucune occasion depuis l'année dernière pour cracher leurs venins que ce soit dans leurs sons, lors d'interviews ou même sur les réseaux sociaux. Chaque phrase est désormais interprétée comme un pique envers l'autre.

Lil Durk qui s'est renommé "The Voice" a tenu à faire une précision, il ne veut pas être la voix de n'importe qui. En légende d'une photo Twitter, il a écrit : "La voix de tout, sauf des balances et des sal****." La twittosphère a vite fait le lien avec l'affaire de 6ix9ine qui est assimilé à une snitch par tout le rap us.

The voice of everything just not snitches and bitch niggas pic.twitter.com/EM5naHfjew — THE VOICE (@lildurk) April 7, 2021

Quant à la seconde partie de la phrase, le pique est supposé être à l'intention de Lil Tim qui est accusé du meurtre de King Von, protégé de Lil Durk et qui a été libéré sous caution récemment.