CER Colombes : la plus célèbre des auto-écoles

Si, pour certains, le permis est synonyme d'obligation et de contraintes, ce n'est pas le cas pour Mathieu, gérant de CER Colombes.

Accompagné de son acolyte de toujours, Audrey, Mathieu a pu accompagner de nombreuses personnalités dans l'obtention de leur permis moto comme voiture. Vegedream, Kodes, Hayce Lemsi, Lunda ou encore Kalash, de nombreux rappeurs ont choisi de passer leur conduite à Colombes.

Avec plus de 30 000 followers sur Instagram, CER Colombes est plus qu'une simple auto-école, c'est un véritable lieu de vie. Passionné par son métier, Mathieu a pour ambition de rendre le permis accessible à tous, en accueillant notamment les personnes à mobilité réduite via des aménagements spéciaux.

Savant mélange entre partage et apprentissage, l'auto-école propose un programme où l'efficacité est au coeur des préoccupations. Pour CER Colombes, la conduite peut être apprise et maitrisée en un temps record et c'est bien l'objectif principal de l'équipe : accompagner les élèves de manière active et rapide.

Privilégiant la qualité à la quantité, les huit moniteurs dont Mathieu lui-même vous attendent à Colombes pour prendre la route !

