Joey Bada$$ de retour dans le trailer de "Power Book III : Raising Kanan"

Alors que le spin-off de "Power" va bientôt reprendre pour une 5ème et dernière saison, un trailer vient d'être dévoilé, dans lequel on retrouve Joey Bada$$ !

Les rappeurs qui passent de la musique au cinéma, bien souvent, ça ne donne pas grand chose d'incroyable, mais il y a quand même quelques exceptions à la règle et parmi eux, on peut notamment nommer 50 Cent, qui a su convaincre avec son rôle sur mesure dans "Power". Une série qui sort de son esprit, et qui a connu un tel succès que les spin-offs continuent de s'enchaîner encore aujourd'hui. Alors que la saison 5 de "Power Book III : Raising Kanan" va bientôt sortir, la production vient de publier un trailer dans lequel on retrouve Joey Bada$$ !

Le 12 juin prochain, la 5ème et dernière saison de "Power Book III : Raising Kanan" débarquera sur Starz. La série suit l'adolescence et les débuts de Kanan, le pire salopard, le grand méchant de la série "Power", joué par 50 Cent évidemment. Pour faire monter le buzz, la chaîne a dévoilé un trailer pour cette dernière saison, dans lequel on voit donc Joey Bada$$ dans son rôle de Unique, un des plus grands trafiquants de drogue du South Jamaica Queens, qui semble assez proche du jeune Kanan.

Ce n'est pas la première fois que Joey Bada$$ apparaît dans une grosse série à succès, même si pour le coup, son rôle semble être plus important que celui qu'il avait dans ses précédentes apparitions. On pense notamment à l'excellente série "Mr. Robot", dans laquelle il n'avait qu'un rôle très occasionnel, mais tellement charismatique. Il avait aussi déjà joué Inspectah Deck dans la série "Wu-Tang : an American Saga" en 2019. Toujours un plaisir de voir Bada$$ à l'écran, lui qui joue plutôt juste, même si on aimerait le voir dans un projet avec de grandes ambitions, jouer autre chose qu'un "ghetto boy" intelligent et débrouillard, ce qui ne s'éloigne pas trop de sa vraie personnalité.