Fast & Furious : 4 nouvelles séries prévues avec Vin Diesel en producteur

Si vous en aviez marre de Vin Diesel et sa bande, et de leurs films sur-vitaminés aux scénarios complètement hasardeux, on a une mauvaise nouvelle pour vous : 4 séries sont dans les tuyaux.

En 2026, on célèbre les 25 ans de la franchise "Fast & Furious". Un petit monument du cinéma d'action, même si le mot "monument" est sans doute un peu fort. Car la franchise, en 25 ans, aura sorti beaucoup plus de films moyens, voire même, mauvais, que de chefs d'œuvres. Une franchise qui a des liens étroits avec la musique rap, souvent très présente dans la bande son ("Los Bandoleros", "See You Again", "My life Be Like",...) et qui s'appuie sur une vision des quartiers populaires latino un peu fantasmée, et une franchise qui ne va pas mourir tout de suite, puisque 4 séries sont actuellement en préparation autour de l'univers des films.

A l'occasion des 25 ans de la franchise, Vin Diesel et quelques acteurs iconiques de la franchise sont en France, à Cannes plus précisément, où le premier film sorti en 2001 va d'ailleurs être diffusé en marge du Festival de Cannes. Et c'est ce moment que l'acteur a choisi pour dévoiler l'information, selon laquelle 4 séries seraient en préparation autour de l'univers "Fast & Furious". Il faut dire que, côté film, ça commence à s'essouffler, on est même carrément en bout de course depuis "F&F 5" et la mort de Paul Walker n'a rien arrangé.

Alors que "Fast & Furious 11" est en préparation, il devrait être le dernier film de la franchise. Sur scène, à Cannes, Vin Diesel a déclaré que la chaîne Peacock avait décidé de lancer 4 séries, et l'une d'entre elles serait d'ailleurs déjà prête à sortir. L'acteur endossera le rôle de producteur exécutif, ce qui garantit qu'on restera fidèle à l'esprit de la franchise (pas sûr que ce soit une bonne idée, mais c'est un autre sujet).

Nous sommes très protecteurs avec ces films. Mais ces dix dernières années, on a compris que les fans voulaient plus. Ils voulaient explorer davantage les personnages et leurs histoires.

On ne sait pas, en revanche, quand va sortir la série et aucune information n'est disponible sur ce sujet pour le moment. Préparez vous à manger du "Fast & Furious" pendant encore longtemps, pour le meilleur... ou pour le pire.