Spike Lee défend le biopic “Michael” et salue son succès au box-office malgré la polémique

Alors que le biopic consacré à Michael Jackson continue de dominer le box-office mondial avec plus de 400 millions de dollars de recettes, Spike Lee prend position pour défendre le film. Le réalisateur estime que les critiques sur l’absence des accusations visant la star ne tiennent pas compte de la chronologie du récit.

Un succès commercial massif

Le biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King, s’impose comme un véritable phénomène au box-office. Le film a déjà franchi la barre des 423,9 millions de dollars dans le monde, dont près de 184 millions aux États-Unis, confirmant son statut de succès majeur dans la catégorie des biopics musicaux. Malgré une baisse en deuxième semaine, le long-métrage continue de performer fortement à l’international et s’approche des meilleurs résultats du genre.

Face aux critiques visant le film pour ne pas aborder les accusations d’abus sexuels entourant Michael Jackson, Spike Lee a pris la parole pour défendre la production. Le cinéaste, qui a vu le film à deux reprises, juge ces reproches infondés. Selon lui, le choix narratif est clair : le récit s’arrête en 1988, soit avant les premières accusations publiques apparues en 1993. Dès lors, intégrer ces éléments n’aurait pas de cohérence avec la structure du film.

Il estime ainsi que les critiques reposent sur des attentes extérieures au cadre narratif choisi par les auteurs.

Une polémique persistante autour du film

Si le succès public est indéniable, la réception critique reste divisée. Une partie de la presse reproche au film une vision partielle de la vie de la star, accusant la production de lisser certains aspects controversés de son histoire.

Malgré cela, le public continue de se déplacer massivement en salles, contribuant à faire de Michael l’un des plus grands succès récents du cinéma musical.

Entre triomphe commercial et débat moral, Michael illustre une nouvelle fois la difficulté des biopics à concilier récit cinématographique et exhaustivité historique. La prise de position de Spike Lee renforce encore un peu plus la polarisation autour du film, sans pour autant freiner son succès en salles.