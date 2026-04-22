Michael Jackson : le biopic vient de sortir, et les retours sont mitigés

"Michael", le film sur la vie de Michael Jackson, vient de sortir en salles, et les premiers retours ne sont pas très bons.

C'est peut-être la plus grande star de l'histoire de la musique : Michael Jackson a marqué son époque au fer rouge, en repoussant les limites de la popularité pour un artiste. Le Roi de la Pop a réussi à se balader de la pop au funk en passant par la soul, en rencontrant à chaque fois le même succès, et a même collaboré avec plusieurs rappeurs ou chanteurs de RnB. Une success story qui méritait bien son biopic, "Michael", qui vient de sortir en salles aujourd'hui même. Mais visiblement, les premiers avis sont très durs avec le film.

"Michael" retrace la vie de la star, depuis son enfance, avec notamment pas mal de séquences où on voit le père de la famille Jackson les motiver et les former pour faire devenir ses enfants les célèbres Jackson Five. Puis, par la suite, on suit son ascension en solo, jusqu'à devenir la star adulée de tous, la plus grande de l'histoire de la musique. Un film porté par la performance incroyable de Jaafar Jackson, neveu du Roi de la Pop, qui joue son oncle d'une manière bluffante, avec de très grosses prestations de sa part au micro, en danse, mais aussi en terme de ressemblance physique.

Seulement voilà : les critiques sur le film sont vraiment peu flatteuses. D'un côté, la plupart des avis semblent unanimes pour dire qu'au niveau musical, ça fait vraiment plaisir de voir les chansons de Michael Jackson incarnées de cette manière, que les chorégraphies sont folles, et ça fait donc plaisir aux nostalgiques. Il y a aussi tout un côté "intime" avec les rapports familiaux qui est assez réussi.

De l'autre côté, le biopic "Michael" reste un peu à la surface de sa personnalité, n'explore pas vraiment les aspérités de l'artiste, et encore moins la face sombre, celle des accusations de crimes sexuels, qu'on connait tous. La famille a d'ailleurs fait repousser le film à plusieurs reprises pour y enlever les séquences jugées problématiques. Bref, un film un peu Disney, très lisse, mais qui devrait quand même plaire aux millions de nostalgiques de Michael Jackson.