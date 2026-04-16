Snoop Dogg : "Snoop", le film sur sa vie, officiellement annoncé pour 2027

Un biopic sur la vie de Snoop Dogg, intitulé "Snoop", sortira en 2027, et c'est Jonathan Daviss qui jouera le rôle de la légende du rap West Coast.

Il a peut-être 54 ans, mais on aura rarement autant entendu parler de Snoop Dogg que ces derniers mois. Celui qui est désormais le boss de Death Row est sur tous les terrains, il contrôle même la zone jusqu'en Italie où il était mandaté en tant que consultant des Jeux Olympiques d'hiver en début d'année. Mais plus les années passent, et plus Uncle Snoop semble vouloir se rapprocher du monde du cinéma. Après l'annonce de "Ten Til Midnight" il y a quelques semaines, c'est désormais le rappeur lui-même qui aura droit à un film sur sa vie.

Snoop Dogg et le cinéma, c'est une affaire qui roule depuis longtemps, et même si les premiers succès du rappeur à l'écran étaient plutôt réservés aux plus de 18 ans (les vrais savent que "Doggystyle" c'est pas seulement le nom de son album...), la légende du rap West Coast va donc cette fois avoir droit à un film sur sa vie, a priori tous publics. Le biopic s'appellera "Snoop", il sera réalisé par Craig Brewer, et c'est l'acteur Jonathan Daviss ("Outer Banks") qui y jouera le rôle du rappeur. L'information a été confirmée par Universal Pictures lors de la CinemaCon qui se déroulait à Los Angeles du 13 au 16 avril.

L'information avait déjà été évoquée par le passé, mais il s'agissait simplement de rumeurs non confirmées, et c'est donc désormais officiel. Le tournage débutera à Los Angeles cet été, ce qui devrait nous diriger vers une sortie dans la deuxième moitié de l'année 2027. Snoop Dogg a d'ailleurs confirmé que l'année prochaine, ils devraient revenir à la CinemaCon avec une bande-annonce. Le film suivra l'ascension du jeune Calvin Broadus Jr. depuis ses débuts dans les rues de Long Beach jusqu'à l'acquisition de son statut de légende du rap US.

On va suivre ça avec intérêt !