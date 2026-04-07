The Boys : la saison 5 démarre dès demain sur Prime Video

"The Boys", la série de super-héros préférée du rap français, est de retour dès demain pour une cinquième et dernière saison qui s'annonce encore plus déjantée qu'auparavant.

C'est le retour des beaux jours, et on aurait bien envie de passer toutes nos journées dehors à partir de maintenant. Sauf que la sortie d'une série légendaire va vous faire rester devant les écrans pendant au moins quelques semaines encore. On parle évidemment de "The Boys", qui est de retour pour une cinquième et dernière saison à partir de demain, 8 avril. Le premier épisode sera diffusé ce mercredi sur Amazon Prime, et ensuite, un épisode sortira chaque semaine.

"The Boys", c'est la série de super-héros la plus réussie de l'histoire du cinéma, une série cynique, amère, un peu gore parfois également, dont la diffusion a débuté à l'été 2019. Le succès a été immédiat, et si la hype est légèrement redescendue au fil des années, cette dernière saison devrait à nouveau ramener pas mal de monde devant les écrans, pour assister à la fin (ou non) de l'histoire du Protecteur (Homelander en VO).

En France, la série a connu une petite hype supplémentaire car dans la bande originale des premières saisons, on retrouve pas mal de morceaux de rap français dans la playlist de Frenchie, un des personnages principaux de la série. Et on ne parle pas de tubes hyper commerciaux : du Guizmo, du Youssoupha, du Alpha Wann, du Salif, du Kaaris, bref, clairement, cette série a permis à des américians de découvrir de très bons titres de rap FR, et on espère qu'il y en aura encore dans cette saison 5 qu'on va suivre avec attention !

D'autant que parmi ceux qui ont vu les épisodes en avant-première, beaucoup sont unanimes : cette saison 5 est folle.