Hier soir avait lieu la 98ème cérémonie des Oscars, pendant laquelle Michael B. Jordan et le film "Sinners", ont été plusieurs fois récompensés, et c'est bien mérité !

Hier soir, le 15 mars 2026, avait lieu la 98ème cérémonie des Oscars, et il s'agissait d'un moment assez important pour le cinéma et pour la "black culture" aux Etats-Unis. Car le film "Sinners" y était nominé à 16 reprises, un record absolu. Le film met en scène l'acteur Michael B. Jordan qui incarne deux jumeaux pendant les années 30, dans le Mississippi, confronté à plusieurs évènements surnaturels (vampires, morts-vivants), sur fond de politique de ségrégation. Et la moisson a été bonne pour le film, ainsi que pour l'acteur principal !

Le film "Sinners" est donc devenu le film le plus nominé de l'histoire de la cérémonie des Oscars, avec 16 nominations, alors que le précédent record était à 14 pour "Titanic", "Eve" ou encore "La La Land". Le film réalisé par Ryan Googler a été désigné "Meilleur scenario original", et a également remporté l'Oscar de la meilleure photographie, ainsi que celui de la meilleure musique de film grâce à l'excellent travail de Ludwig Goransson sur la bande originale.

Concernant Michael B. Jordan, lui aussi a eu droit à son Oscar, celui du meilleur acteur, pour son double rôle d'Elijah et d'Elias Moore, les deux jumeaux qu'il incarne dans le film. Il est un des rares acteurs noirs à avoir reçu cette récompense ultime, et il en a profité pour remercier la daronne et le padre, ainsi que tous ceux qui l'ont précédé :

Je suis aussi grâce à celles et ceux qui m’ont précédé. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Et me tenir là, au milieu de ces géants, des meilleurs parmi les meilleurs, parmi mes ancêtres, parmi les miens...

On lui adresse évidemment nos félicitations, lui qui a performé à l'écran dans un tas de films incroyables, des rôles pour lesquels il aurait aussi pu recevoir un Oscar comme "Creed" par exemple. Un grand bravo à lui, on espère qu'il gardera la même motivation pour la suite de sa carrière. Et on espère aussi qu'il repassera par les salles de boxe du 93, c'était vraiment un moment incroyable !