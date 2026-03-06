L2B apparaît dans le film "Banlieusard 3" qui vient de sortir

Alors que le 3ème opus de la saga "Banlieusards" imaginée par Kery James vient de sortir, on peut voir pendant le film le groupe L2B faire une apparition.

On aura eu la chance de voir Kery James faire beaucoup parler de lui en 2025/2026, puisque le rappeur du 94 a notamment publié un nouvel album à la fin de l'année dernière, intitulé "R.A.P" pour "Résistance, Amour, Poésie". Trois thèmes importants dans l'époque troublée qu'on traverse en ce moment, et où Kery aborde des thèmes qui lui sont chers, notamment l'indifférence du monde face au drame qui se déroule en Palestine. Mais ce n'est pas tout : il vient aussi de sortir le 3ème opus de la saga "Banlieusards", sur Netflix, dans lequel on peut voir apparaître L2B !

C'est une des grosses news de la semaine : annoncé depuis deux mois, "Banlieusards 3" a effectué une sortie remarquée cette semaine, le 4 mars, sur Netflix. On continue à y suivre les parcours de Noumouké, Demba et Soualymaan, dont l'un se lance dans la musique, l'autre en tant qu'avocat. Et c'est dans le cadre de l'arc "Noumouké" et de sa carrière musicale qu'on peut voir apparaître le groupe L2B à l'écran, dans le cadre d'une histoire de featuring avec Noumouké. Ils en profitent pour insulter 9mm, le opps de l'artiste dans le film.

Une présence qui ne signifie peut-être pas grand chose pour certains, mais qui est une vraie validation pour L2B de la part de Kery James, une légende du rap du 94, département dont est aussi issu le groupe L2B. Une sorte de passage de témoin, de l'ancienne à la nouvelle génération, et Kery n'a jamais caché son envie de donner de la force aux nouveaux artistes du 94.

Bravo à Kery James et Leïla Sy pour cette belle saga, en espérant que ça donne des idées à d'autres !