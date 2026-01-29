La Mano 1.9 pense déjà à la retraite : "je ne veux pas durer"

La Mano 1.9 est connu depuis moins de deux ans dans le rap game, et il commence déjà à penser à sa fin de carrière dans le rap français.

Parmi les rappeurs qui ont le plus marqué les esprits sur ces deux dernières années, La Mano 1.9 arrive en haut de la liste. Peut-être pas premier, mais pas loin : avec sa voix si spécifique, et aussi son flow et sa manière de répéter ses phases qui est devenue culte, le boug du 19 a participé à la plupart des gros bangers sortis en 2025 dans le rap français. Il est donc enfin installé, mais visiblement, il pense déjà à sa retraite, lui qui affirme qu'il ne veut "pas durer" dans le rap français.

Je ne veux pas durer. Dans le sens où je veux faire ce que j’ai à faire le temps que ça prendra et après tu connais je continue ma life.

C'est lors d'un live sur ses réseaux sociaux avec ses abonnés que le rappeur a été questionné sur comment il voyait la suite de sa carrière dans le rap, en lui demandant s'il se voyait durer ou non. Et la réponse de La Mano 1.9 a été sans détour : non, il ne veut pas spécialement durer, il veut juste faire ce qu'il a à faire , prendre ce qu'il y a à prendre, et ciao. Une information surprenante alors que le rappeur n'a qu'un seul vrai projet à son actif et qu'il est encore assez jeune et récent sur la scène rap.

Cependant, cette réponse s'inscrit dans une logique qui est en cours depuis plusieurs années dans le rap français, à peu près depuis que Gradur a lâché "J'suis venu prendre mes sous dans le rap et ils me reverront jamais" dans un de ses hits les plus célèbres. On dirait bien que plusieurs générations ont été influencées par cet état d'esprit, avec des artistes qui viennent prendre les sous dans le rap et qui tracent, et ne voient plus leur parcours dans le rap comme une carrière, mais presque uniquement comme un moyen de s'en sortir financièrement.

Dommage pour la passion et pour la compet, mais on ne peut pas non plus forcer les artistes à dédier toute leur vie au rap ! Cependant, à ce rythme là, on ne risque pas de voir quelqu'un prendre la place de Booba de sitôt...