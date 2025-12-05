On ne va pas se mentir, on est un peu hypés par l'annonce d'une suite pour "Heat", même si en même temps on a un peu peur de ce que ça va donner.

Dans l'histoire du cinéma, il y a un paquet de films qui ont considérablement influencé le rap, français ou américains. Des classiques comme "Scarface", "La Cité de Dieu", "Boyz n the Hood", "Menace II Society", mais aussi, évidemment, "Heat". Un film cité de nombreuses fois par nos rappeurs FR depuis plus de 25 ans, et dont la sortie d'une suite, nommée "Heat 2", a été officialisée ces dernières semaine. Et bonne nouvelle pour les fans de cinéma : Leonardo Di Caprio vient de confirmer qu'il participerait bien à ce nouveau film, et Christian Bale pourrait lui aussi être de la partie !

L'annonce d'une suite à "Heat", faite il y a quelques semaines par le réalisateur Michael Mann lui-même, a hypé pas mal de monde, car ce film de gangster a influencé des millions de fans de cinéma et l'annonce du casting avec la participation de Leonard Di Caprio vient enflammer encore un peu plus tous ceux qui attendent "Heat 2". Lors d'une interview récemment, l'acteur a déclaré :

C’est un film qui salue ce qu’était Heat, c’est un hommage, et ça reprend l’histoire à partir de là. Le livre existe déjà, donc il n’y a pas de secrets à préserver. […] Il est de ces films qui continuent de résonner, dont on continue de parler, qui a été imité tant de fois et qui a inspiré tant de films différents.

Une véritable suite donc, qui devrait nous apprendre ce que sont devenus tous les protagonistes. Cependant, les acteurs, eux, ont fait peau neuve, avec plusieurs autres noms déjà confirmés, comme Adam Driver, Austin Butler, Bradley Cooper, et donc Christian Bale. On espère qu'ils seront au niveau de leurs prédécesseurs, car Al Pacino, De Niro, Val Kilmer, c'était quand même d'un très haut niveau, ça va être dur de les "remplacer".