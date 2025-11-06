Orelsan : démarrage décevant pour son film "Yoroï"

Les premiers chiffres d'exploitation du film "Yoroï" d'Orelsan sont tombés, et apparemment, ce n'est pas la folie.

Les rappeurs français et le cinéma, c'est devenu, depuis quelques années, une grande histoire d'amour. Les rappeurs français sont de plus en plus nombreux à tenter l'expérience du grand écran, avec plus ou moins de succès. Parmi ceux pour qui ça a le mieux fonctionné jusqu'ici, on pouvait compter Orelsan, qui vient d'ailleurs de sortir son film "Yoroï" dans lequel il joue le rôle principal, et auquel il a également aussi participé à l'écriture du scénario. Malheureusement, cette fois, le public ne semble pas être au rendez-vous.

Les premiers chiffres de l'exploitation de son film "Yoroï", sorti le 29 octobre, sont tombés et on dirait bien qu'ils ne sont pas bon. En comptant les chiffres des avant-premières, au total, ce sont 126 000 spectateurs qui se sont rendus dans les salles obscures pour voir le film. Si, en soi, ces chiffres ne sont pas si terribles, ils sont assez loin derrière les autres sorties de la semaine, notamment "La femme la plus riche du monde" de Thierry Klifa (285 000 spectateurs) et "L'étranger" de François Ozon (217 000 entrées), l'adaptation du célèbre roman d'Albert Camus. Ils sont aussi assez loin derrière les chiffres de "Comment c'est loin", son précédent long-métrage, qui avait rassemblé 250 000 personnes en première semaine.

Un score qui est quand même d'autant plus décevant, pour Orelsan, que le film est sorti en période de vacances scolaires. Et comme il s'agit d'un film d'action un peu fantastique, on aurait pu penser que les jeunes en vacances seraient venus nombreux pour voir "Yoroï". Cependant, il ne s'agit pas non plus d'un vrai flop, et les entrées devraient continuer de monter dans les prochaines semaines.

Et puis, Orelsan peut toujours se réconforter en pensant à la sortie prochaine de son album, "La fuite en avant", qui arrive ce vendredi et qui devrait cette fois faire un vrai carton !