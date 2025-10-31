"Validé" la date de sortie de la saison 3 a été dévoilée

Plus que quelques jours à patienter avant la sortie de la nouvelle saison de "Validé", par Franck Gastambide.

Qu'on aime ou pas, on ne peut pas nier le fait que la saison 1 de "Validé" a produit un petit séisme en France. La série, sortie pendant le confinement, avait rassemblé plus de 20 millions de téléspectateurs et avait participé à populariser encore un peu plus le rap en France. Même s'il y a évidemment des reproches qu'on peut faire à la série, c'est un vrai phénomène de pop culture, et le retour de "Validé" pour une saison est donc attendu par de nombreuses personnes. Et ça tombe bien : la date de sortie officielle a été dévoilée.

Car lors de l'annonce officielle du retour de la série, aucune date de sortie de la saison 3 n'avait été donnée. C'est désormais chose faite, et ça a été confirmé par les réseaux sociaux de Canal + et ceux de la série : la saison 3 de "Validé" débarquera le 17 novembre prochain sur Canal. Une saison dans laquelle on ne devrait pas retrouver beaucoup de protagonistes des saisons précédentes, à part William (Saidou Camara), Brahim Bouhlel et Mounir (Adel Bencherif).

On sait aussi que les deux rôles principaux seront tenus par Yadley (Heardley Stinvil) et D2L (Delil Ozhan), et c'est donc leur ascension dans le rap game qu'on va suivre. Des rumeurs parlent aussi d'un éventuel retour de Karnaj (Bosh), qui était pourtant mort dans nos souvenirs. Bref, rendez-vous le 17 pour la sortie de la saison !