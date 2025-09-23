"Validé" officiellement de retour pour une saison 3 dès 2025 : "la meilleure de toutes les saisons"

La célèbre série de Franck Gastambide produite par Canal+ va faire son retour prochainement sur vos écrans.

C'est l'heure du retour pour la série qui avait fait 35 millions de visionnages sur la plateforme myCanal lors de sa sortie ! On parle évidemment de "Validé", la série réalisée par Franck Gastambide avec l'aide de Canal +, et qui a pour décor les coulisses du rap français. Une série qui comptait jusqu'à présent deux saisons, avec une troisième saison annoncée depuis plus d'un an, mais dont on n'avait aucune nouvelle... jusqu'à aujourd'hui. Le réalisateur et Canal+ ont annoncé que la saison 3 serait disponible dès novembre 2025 !

L'information a été dévoilée par Franck Gastambide lui-même, via son compte Instagram, ainsi que par Canal+, toujours sur Instagram. Le réalisateur a publié une vidéo humoristique dans laquelle on le voit avec les rushs de la saison 3 dans la main, prêt à les jeter dans la flotte pour le motif suivant : "faut pas qu'on gâche tout, faut pas qu'on fasse la saison de trop". Il est rapidement rejoint par William, Brahim, Mounir, et il y a même Apash qui appelle Franck au téléphone pour lui dire que c'est "la meilleure de toutes les saisons".

Vous l'aurez compris, on aura donc droit à une saison 3 de "Validé", et elle sera donc dispo dès le mois de novembre. Pas de jour exact pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder. Une annonce surprenante, puisqu'on pensait clairement que le projet était tombé aux oubliettes : la saison 2 date d'il y a quatre ans déjà. Entre temps, le réalisateur s'est lancé dans un projet totalement différent, "La Cage", sur l'univers du MMA, et a aussi connu quelques soucis d'ordre judiciaire.

On est très curieux de voir ce que cette saison 3 nous réserve, et, on l'annonce déjà ici : vous pouvez compter sur Booba, son hater numéro 1, pour lui mener une vie infernale sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines !