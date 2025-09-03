50 Cent est en train de travailler sur un film "Street Fighter"

Le jeu vidéo culte va être une nouvelle fois adapté au cinéma et 50 Cent y aura un rôle important !

50 Cent s'est fait plutôt discret ces dernières semaines. A vrai dire, depuis que Diddy s'en est plutôt bien sorti au tribunal, on dirait que le troll le plus célèbre du rap US s'est un peu calmé. Mis à part un petit clash avec Dave Blunt, auquel il n'a pas trop répondu pour le moment, et un concert à Paris avec Mary J. Blige cet été, pas beaucoup de nouvelles. Mais c'est normal : il travaillait apparemment sur un nouveau film "Street Fighter" !

"Street Fighter", pour ceux qui ne connaissent pas, est une franchise historique de l'industrie du jeu vidéo, un jeu de combat culte, ancêtre de "Tekken" et de "Mortal Kombat". C'est aussi un film assez "culte" dans l'histoire du cinéma, sorti en 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Sur Instagram, 50 Cent a posté plusieurs messages, et dans le premier on peut lire :

Je n'ai pas posté depuis un bout de temps parce que je travaille sur mon nouveau film, Street Fighter. Je suis en train de bosser, et vous qu'est-ce que vous foutez ?

Dans un second post, on peut lire que le film "Street Fighter" arrive bientôt, et qu'il a ensuite comme projet de sortir un deuxième volume, "Street Fighter II : Balrog". Bref, beaucoup de projets sur le feu du côté de 50 Cent, et on imagine que les amateurs de la franchise sont hypés par le fait de voir la franchise à nouveau à l'écran. On ne sait aps exactement quel rôle aura Fifty dans tout ça, à part le fait qu'il incarnera probablement Balrog.