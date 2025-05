Jul en mode record une semaine après la sortie de "D&P à vie"

Le J est un ovni !

Non mais qui peut arrêter JUL ? Sincèrement. Le rappeur de Marseille vient encore de prouver qu’il joue dans une autre catégorie. Une semaine après la sortie de son nouvel album "D&P à vie", dévoilé le vendredi 25 avril, le J enchaîne les performances de haut niveau, entre un Stade de France en feu et un disque de platine décroché en seulement trois jours.

Un score totalement historique, qui bat même le précédent record d’Orelsan avec "Civilisation", un exploit qui a choqué jusqu'à Booba lui-même. Oui, Jul l’a fait. Et au bout d’une semaine, le verdict est sans appel : le J est numéro 1 du classement SNEP des meilleures ventes de la semaine, loin devant des poids lourds comme Gims ou Werenoi.

Au total, Jul signe 123 000 ventes en première semaine. Un chiffre colossal, rarement atteint ces dernières années dans le rap français. À titre de comparaison, Orelsan avait marqué l’histoire en 2021 avec 138 000 ventes pour "Civilisation"... Mais on parle d’une époque où le rap cartonnait à chaque sortie. Aujourd’hui, dans un marché plus morose, Jul réalise un exploit phénoménal.

Et ce succès ne se limite pas aux ventes : ses concerts au Vélodrome et au Stade de France remplis à craquer prouvent à quel point Jul est devenu incontournable. Sans forcer, il incarne la régularité, la productivité et l'amour du public. Depuis plus de dix ans, il est au sommet, et chaque sortie semble lui donner raison.

Jul, c’est le rappeur de la décennie, et ce nouveau carton avec "D&P à vie" le confirme : il est au sommet et ce n’est pas prêt de s’arrêter.