Eminem : Son documentaire "Stans" sera en tête d'affiche d'un grand festival !

La sortie du documentaire approche à grand pas !

Eminem continue de repousser les limites entre musique et culture pop. Son tout nouveau documentaire intitulé "Stans", centré sur sa base de fans légendaire, sera présenté en avant-première mondiale lors du premier SXSW de Londres, un événement très attendu qui se tiendra du 2 au 7 juin 2025 dans plusieurs lieux emblématiques de l’Est londonien comme le Barbican, Rich Mix ou encore le Curzon Hoxton.

Réalisé par Steven Leckart et produit par Slim Shady lui-même, ce film s’annonce comme la tête d’affiche du festival, selon le site officiel du SXSW. Un symbole fort, car "Stans" s’attaque à l’une des relations les plus intenses, complexes et durables de l’histoire de la musique : celle entre Marshall Mathers et ses fans, les fameux Stans.

Inspiré par son tube "Stan" sorti en 2000, ce documentaire renverse le regard habituel, en mettant les fans au centre de l’histoire. Une volonté clairement affirmée par Paul Rosenberg et Stuart Parr de Shady Films dans les colonnes de Variety :

"‘Stans’ sera pour nous l'occasion de tourner la caméra et d'interroger le public sur son rôle de fan, et parfois même de fanatique."

Révélateur, audacieux et profondément personnel, le film promet de plonger dans les dessous de la fan culture, tout en revenant sur la carrière d’un des artistes les plus influents de son époque. On y retrouvera des témoignages de collaborateurs, de supporters de la première heure, mais aussi ceux qui ont grandi avec sa musique, à travers les époques, les albums et les polémiques.

Et surtout : les fans eux-mêmes participent pleinement au projet. À l’approche de la sortie, Eminem a lancé un appel sur ses réseaux sociaux, invitant sa communauté à partager leurs histoires personnelles, leur permettant ainsi de devenir acteurs d’un projet qu’ils ont eux-mêmes inspiré. Une occasion rare de faire entendre leur voix dans un documentaire créé par l'artiste qui a façonné leur vie.

Après sa première à Londres, "Stans" sera disponible en streaming sur Paramount+ au Royaume-Uni et en Amérique du Nord (et probablement en France) plus tard dans l’année. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent comprendre ce que signifie être un fan en 2025, à travers les yeux d’un artiste qui, depuis plus de deux décennies, a su captiver le monde entier.