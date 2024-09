Kaaris à l'affiche du film "4 zéros" !

Le rappeur de Sevran étoffe son CV d'acteur.

Kaaris de nouveau acteur

Alors que sa carrière dans le rap n'est plus à prouver, K2A, qui avait mis un coup de pression en plein showcase à un fan de Booba, est depuis quelques années, un acteur confirmé. Après avoir joué dans "Bronx" et "Le roi des ombres" tout deux dispos sur Netflix, nous avons appris ce mercredi que l'interprète de "Tchoin" sera à l'affiche d'une suite mythique d'une comédie des années 2000. Sur son compte X, Kaaris a annoncé qu'il sera dans le long-métrage "4 zéros" aux côtés de Didier Bourdon, Gerard Lanvin et Isabelle Nanty. Le film sortira le 23 octobre prochain.

Le film, réalisé par Fabien Onteniente (Camping, Disco) revient la suite de la comédie pour les amateurs de foot.

Le sysnopsis ?

Sylvie Colonna (Isabelle Nanty), présidente du club de foot des Haricots d’Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto (Didier Bourdon) et tiennent un restaurant mais malheureusement les affaires vont mal. De plus, leur fils Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains… Mais d’autres agents rodent, déjà autour… Les Pinto qui voient en Kidane l’espoir de sortir de la galère décident d’appeler à la rescousse, Alain Colonna (Gérard Lanvin) qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Mais le football a changé… L'objectif ? Permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le PSG.