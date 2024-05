Orelsan : devenez figurant dans son prochain film

Le rappeur caennais réalise son deuxième film.

Cela faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Orelsan. Et pour cause, on vient d'apprendre que le rappeur caennais travaillait sur un nouveau film qu'il va réaliser après "Comment c'est loin", sorti en 2015. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir y participer ! En effet, une annonce parue sur le site figurants.com explique qu'Orelsan cherche des figurants pour son projet dont l'intrigue est très légèrement dévoilée. Il s'agit d'un film oscillant entre fiction et réalité mettant en scène ses peurs liées à la paternité représentée par la culture Japonaise. On apprend aussi qu'une partie du film a déjà été tourné au Japon.

Pour la France, les recherches sont les suivantes :

Pour le tournage d’un long-métrage, avec Orelsan, directeur de casting recherche les profils suivants :

- des femmes et hommes de 18 à 60 ans, possédant une voiture (pas de couleur blanche) Tournage : prévu entre fin mai et début juillet 2024 à Paris. 1 jour de tournage - des femmes et hommes de 18 à 50 ans, en très bonne condition physique, la pratique d'un sport de combat type boxe, arts martiaux... ou des notions de cascades sont les bienvenus, afin d’incarner des miliciens - des hommes de 36 à 60 ans, avec un visage/regard antipathique, afin d’incarner des policiers Tournage : prévu les 29 et 31 mai 2024 à Paris

La recherche porte aussi sur des silhouettes :

- des femmes et hommes de 40 à 65 ans, type caucasien, afin d’incarner des femmes et hommes politiques

Tournage : prévu le 30 mai 2024 + une date raccord entre le 1er et le 8 juillet.

- des femmes et hommes de 25 à 40 ans, possédant leur propre matériel photo, vidéo ou micro (merci de joindre une photo)

Tournage : prévu les 29 et 31 mai 2024 à Paris

Et des silhouettes parlantes

- des femmes et hommes de 18 à 65 ans, d'origine japonaise et parlant japonais sans accent Tournage : prévu le 21 juin 2024 à Paris - un garçon de 16 ans révolus en paraissant 14, type caucasien

Les modalités pour postuler sont également précisées et sont à retrouver sur l'annonce.