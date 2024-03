Validé : une saison 3 en approche ?

Le casting est ouvert.

La série à succès "Validé" verra bien sa troisième saison débarquer. On se posait la question ces derniers mois si une nouvelle saison allait voir le jour et c’est chose faite, le réalisateur phare Franck Gastambide sera encore de la partie. Pour l’instant, le casting est ouvert mais très peu d’informations ont été données. D’ailleurs, aucune date de diffusion n'a été dévoilée.

Casting comédiens pour des rôles dans la saison 3 de la série Validé de et avec Franck Gastambidehttps://t.co/3bHjutuMEl — Cast Prod (@CastProd) February 27, 2024

Bien que très critiquée pour sa déformation de la réalité, cette série a contribué à changer l’image du rap en France, en le rendant encore plus à la mode, encore plus tendance. Si on peut ne pas être fan du côté "exagération / cliché" de la série, la sortie de la saison 1, en début du premier confinement, avait atteint des scores jamais vus en France. Ce fut la même recette pour la saison 2 même si elle a encore plus déçu les fans. La saison 1 avait d’ailleurs permis la révélation d'Hatik, à la fois en tant que rappeur et en tant qu'acteur.



Sur l’annonce du casting, il est marqué : "Casting comédiens pour des rôles dans la saison 3 de la série Validé, réalisée par et avec Franck Gastambide. La production recherche notamment les profils suivants pour des petits rôles : un homme d’origine albanaise, de 40 à 50 ans. Des hommes de corpulence musclée et imposante de 25 à 35 ans." Si jamais vous êtes fan de rap, de cinéma, et que vous vous sentez concerné (ou bien un proche à vous)...