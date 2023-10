Kery James : "Banlieusards 2" est numéro 1 sur Netflix

Le rappeur continue de cartonner.

Quatre ans après la sortie du premier volume, Kery James est de retour avec "Banlieusards 2", dispo sur Netflix depuis le 27 septembre. On continue de suivre l'histoire de Demba et sa fratrie, avec Soulaymaan, l'élève avocat, et Noumouké, le jeune cadet au futur incertain. Ils se retrouvent embarqués dans une spirale de violence qui les frappe de plein fouet. Et pour accompagner le film, Kery a même ressorti de nouveaux morceaux avec Kofs, Sadek, mais aussi Slimane.

On peut dire que le come back est réussi ! Twitter ne fait que de parler du film depuis une semaine, quand Kery James est invité sur énormément de médias pour faire la promotion de son long-métrage (1h38). Et alors que le premier volume avait tout cassé niveau chiffres, "Banlieusards 2" prend le même chemin, puisqu'il est tout simplement placé en numéro 1 du top 10 des films Netflix les plus visionnés. Chose surprenante, "Banlieusard 1" s'est offert une seconde jeunesse en remontant à la 5ème place du top, preuve que les deux films de Kery sont de vrais cartons.

#Banlieusards2 numéro 1 sur @NetflixFR#Banlieusards1 numéro 5, quatre ans après sa sortie



" La banlieue racontée par ceux qui la connaissent et qui l'aiment "



SO @srabfilms @lesfilmsvelvet @lalasy1 @mahamadoucoulibaly, tous les habitants de Champigny et tous mes banlieusards pic.twitter.com/tSJQvEDqwq — KERY JAMES (@KeryJames) September 29, 2023

Et certains à-côtés du tournage commencent à faire beaucoup parler. Par exemple, dans le film vous verrez Demba et ses frères tenter de rénover une école dans un village africain. Mais vous pensez bien que pour Kery James, il était impensable de simplement faire semblant et de partir sans rénover réellement le bâtiment, ce qu'ils ont donc fait pour de vrai, avec l'aide des habitants. Interrogé en vidéo à propos de ça, le taulier a déclaré : "On est pas dans une mentalité colonialiste, où on vient, on prend, on se sert et on repart. On essaye de faire participer les gens".

Toujours fidèle à ses principes, tonton Kery !