Booba s'entraîne fort pour sa série "Ourika"

Il donne de sa personne !

Booba est un pro des réseaux sociaux. Il s'en sert pour clasher ses ennemis (Gims, Kaaris, Rohff) pour ne citer qu'eux mais aussi pour lutter contre les influenceurs ou faire de la promo pour des artistes dont il est proche. Mais il reste assez mystérieux sur la série qu'il a développé pour Amazon Prime, "Ourika". Alors, quand on le voit s'entraîner fort pour sans doute jouer un rôle dans cette fiction, on constate qu'il prend la chose très à coeur et qu'il ne fait certainement pas semblant. C'est ainsi que l'on a vu arriver sur Twitter que l'on appelle désormais X une vidéo d'un de ses entraînements sur laquelle on le voit notamment manier une arme et travailler aussi ses déplacements. A noter que ce n'est pas lui l'a partagé mais qu'il n'a pas non plus dit que cela n'avait rien à voir. La source serait la société Florida Defensive Training qui semble donc avoir accueilli le Duc pour son entraînement. Donc, on peut légitimement penser qu'elle est le juste reflet de la réalité de son métier, acteur. Dans une séquence différente, le rappeur de Boulogne s'entraîne aussi physiquement avec un sac de frappe.