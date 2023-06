The Weeknd : sa série "The Idol" est un flop !

Jouer avec lui n'est "pas une expérience idéale".

Tedros dans la série "The Idol" diffusée depuis le 5 juin 2023 sur le Pass Warner de Prime Video, The Weeknd semble ne pas faire l'unanimité à l'écran. Selon Deadline, la première saison qui devait comporter six épisodes n'en contiendra d'ailleurs finalement que cinq. Alors qu'en novembre 2021, la série annonçait six épisodes, des "changements créatifs" auraient provoqué la suppression du dernier épisode.

D'après une source qui s'est confiée à TV Line, cette décision serait la conséquence du départ de la réalisatrice Amy Seimetz, initialement engagée pour toute la saison. "La saison a fini par faire 5 épisodes. Tout a été dit, tout a été fait après que Sam [Levinson] a pris le relais et a apporté des changements importants. L'histoire n'a alors nécessité que 5 épisodes..." a confié cette source. En apparence donc, rien à voir avec une potentielle audience catastrophique de la série. Circulez, y'a rien à voir.

The Weeknd, "égomaniaque" ?

Également très critiqué pour son jeu d'acteur dans la série, Abel Tesfaye a tenté de se justifier : "Il n'y a rien de mystérieux ou d'hypnotisant à son sujet. On a fait ça à dessein avec son look, ses habits, sa coiffure... Ce gars est un abruti ! On peut dire qu'il se soucie de son apparence et qu'il pense avoir du style". Mais en plus d'être moqué et comparé à un "un ivrogne qui sent le Jäger" par Variety, le chanteur serait en plus insupportable en coulisses.

Un membre du staff aurait ainsi confié à PageSix que tourner avec The Weeknd "n'était pas une expérience idéale". Une autre personne la même décrit comme "égomaniaque". Ambiance.

Un flop monumental se fait donc sentir à tel point que des rumeurs ont récemment indiqué qu'il n'y aurait finalement même pas de seconde saison. Face au bad buzz qui entoure "The Idol", HBO a tenté de sauver les apparences en annonçant que le cinquième épisode était une "fin de saison" et non pas une "fin de série".

"Il a été rapporté à tort qu'une décision concernant une deuxième saison de The Idol avait été prise. Ce n'est pas le cas, et nous sommes impatients de partager le prochain épisode avec vous dimanche soir."

It is being misreported that a decision on a second season of The Idol has been determined. It has not, and we look forward to sharing the next episode with you Sunday night. — HBO PR (@HBOPR) June 15, 2023

La première saison de la série créée par Sam Levison s'interrompra donc le 3 juillet prochain... (Peut-être pour toujours).