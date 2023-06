Booba : les indiscrétions de Prime Video sur la série "Ourika"

La plateforme en dévoile un peu sur la série événement.

Ce n'est un secret pour personne, Booba a imaginé, écrit et joue dans sa propre série, "Ourika". Il l'a dit et redit non sans une certaine fierté légitime. Mais, les informations concernant ce show se distillent au compte-gouttes. Depuis cette spectaculaire annonce, on ne sait pas grand-chose de plus. Tout au plus qu'elle est actuellement ne tournage puisque le Duc a été photographié sur le plateau et qu'elle devrait être diffusée en 2024 sur la plateforme. Mais, celle-ci a communiqué sur ses programmes de rentrée parmi lesquels on retrouve "Ourika". On en sait donc un peu plus aujourd'hui.

La date de diffusion est bien maintenue à l'année 2024 sans réelles précisions pour le moment. Gageons que, quand elle sera prête, elle fra sans doute l'objet d'une intense campagne de communication comme cela a pu être le cas pour le documentaire sur Orelsan. On sait aussi qu'elle sera composée de sept épisodes de 52 minutes et qu'elle sera disponible dans 240 pays et territoires. Autrement dit, on n'est pas sur une petite sortie mais sur un objectif majeur de Prime Video. Le Duc sera devant la caméra 'pour une des premières fois de sa carrière et il sera accompagné d'Adam Bessa, Noham Edje, Max Gomis, Salim Kechiouche, Sawsan Abès, Yowa-Angélys Tshikaya et Meriem Serbah.