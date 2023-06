Booba donne des nouvelles de sa série "Ourika"

Je suis passé sur le tournage d'Ourika, j'y ai rencontré une équipe incroyable, des acteurs incroyables, un scénario incroyable, une énergie incroyable... J'y crois dur comme fer! #OURIKA #SAISON1🏴‍☠️ pic.twitter.com/AATWzs77zg — Booba (@booba) June 6, 2023

Rappelons que le Duc a créé cette série avec Clément Godart, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën et qu'elle raconte l'affrontement entre Driss et William, un dealer et un jeune flic, lors des émeutes de 2005 provoquées par la mort de Zyed et Bouna. Une fois son frère et sa mère en prison pour trafic de stup', Driss va reprendre l'entreprise avec ses amis d'enfance, pendant que William essaiera évidemment d'arrêter tout ce petit monde.

Elle comportera sept épisodes et sera diffusée sur Amazon Prime "en 2023" si on en croit la plateforme. Pour Booba, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail puisqu'il en parlait déjà en 2021 lors de la promotion de son album "Ultra".

Autant le dire tout net, on a hâte !