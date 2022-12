"Validé" : bientôt la saison 3?

Une nouvelle inattendue.

La série "Validé", quoi qu'on en dise, a contribué à changer l’image du rap en France, en le rendant encore plus à la mode, encore plus tendance. Si on peut ne pas être fan du côté "exagération / cliché" de la série, la sortie de la saison 1, en début de premier confinement, avait atteint des scores jamais vus en France, pareil pour la saison 2, en remettant enfin notre musique à l'honneur. Si la saison 1 avait permis notamment la révélation d'Hatik, à la fois en tant que rappeur et en tant qu'acteur, Franck Gastambide avait déclaré à la fin de la saison 2, sortie en 2021, qu'il n'y aurait probablement pas de saison 3 ou qu'elle mettrait du temps à arriver.

Mais le réalisateurs semble apparemment être revenu sur sa décision, à force d'entendre les arguments de Maxime Saada, président du groupe Canal +. En cette fin d'année, Gérald-Brice Viret, directeur des antennes du groupe, a confié à Europe 1 plusieurs informations sur ce qui allait se passer prochainement dans le groupe, et notamment au sujet de la série "Validé". Il déclare : "Je crois que Maxime Saada, notre président, a réussi à le persuader de travailler sur une troisième saison".

🚨 La série "VALIDÉ" sera bientôt de retour pour une saison 3 !!



« Je crois que Maxime Saada, notre président, a réussi à le persuader (Franck Gastambide) de travailler sur une troisième saison"

Une bonne nouvelle pour les fans de la série, mais on espère surtout que cette troisième saison ne sera pas faite sous la contrainte financière, comme finissent par l'être beaucoup de programmes du groupe Canal. Si Franck Gastambide, créateur original de la série, n'a pas voulu enchaîner tout de suite, c'est peut-être parce qu'il a perçu les risques à continuer avec une troisième saison, le risque principal étant de trop tomber dans le cliché, ou de se rater sur le personnage principal de la saison 3.

On lui souhaite bonne chance et on a hâte de voir ce qu'il va nous préparer !