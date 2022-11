Eminem aurait dû être la star du film GTA

Le projet est finalement mort-né.

Cela aurait pu énorme ! Imaginez un peu le mix entre un des jeux les plus célèbres de l'époque et le rappeur le plus célèbre de l'époque. De quoi faire un gros carton au box-office. En 2001, Eminem aurait en effet pu être la star d'un film basé sur le jeu vidéo "GTA". C'est la folle anecdote racontée par le vétéran de l'industrie du jeu vidéo Kirk Ewing sur le podcast Grandest Game de Bugzy Malone lundi 14 novembre. C'est finalement Rockstar Games, créateurs de la populaire série de jeux vidéo "Grand Theft Auto" qui ont refusé. Au cours de l'épisode, qui traitait des premières années du jeu vidéo, Kirk, un ami des cofondateurs de Rockstar, Sam et Dan Houser, a révélé qu'il était question de faire un film avec Shady dans le premier rôle.

"J’ai retrouvé Sam dans sa chambre d’hôtel un soir dans laquelle je savais qu’il allait rester un moment, et nous sommes restés éveillés tard tous les deux et avons parlé de la possibilité de faire un film. C’était juste après la sortie de Grand Theft Auto III. Et je pense qu’à ce moment-là, Sam avait encore à l’esprit que ça pourrait être quelque chose qu’il aurait envie de faire. Je me souviens avoir reçu un appel vers 4 heures du matin d’un des producteurs de Los Angeles avec une offre pour faire un film, et il a dit : “Kirk, nous avons Eminem pour jouer le rôle principal, et c’est un film réalisé par Tony Scott, avec cinq millions de dollars de budget, es-tu intéressé ?”