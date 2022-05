XXXTentacion : sa mère voulait l'humaniser avec ce documentaire

On verra si le but est atteint, le docu sort bientôt !

Le 18 juin 2018, XXXTentacion était assassiné en Floride. Il était au moment des faits au volant de sa voiture, bloquée par deux braqueurs, qui ont volé des sacs Vuitton à l'arrière du véhicule avant d'ouvrir le feu à de multiples reprises sur le rappeur, causant sa mort. Un décès qui a extrêmement marqué le monde du rap, car le rappeur était un jeune prodige, capable de chanter, de crier, de kicker sur du boom bap. Torturé, avec pas mal de problèmes traversés pendant toute sa vie, sa personnalité a fasciné de nombreux fans.

Une personnalité controversée, puisqu'il a été plusieurs fois impliqué dans des faits de violences, dont certaines commises envers son ex qui était apparemment enceinte au moment des faits... Des faits qui lui ont été très justement reprochés pendant toute sa vie, raison pour laquelle sa mère, Cleopatra Bernard, a essayé de l'humaniser à travers le documentaire "Look At Me", qui sort le 26 Mai. Car les dernières fois qu'on a parlé de XXXTentacion, c'était pour des motifs peu glorieux et elle désire montrer que son fils n'était pas que ça.

Il est difficile de faire comprendre aux gens la complexité d'une personnalité, d'autant plus quand celle-ci souffre de troubles comportementaux évidents comme XXXTentacion. Mais sa mère a bon espoir de réussir à faire comprendre au gens une image un peu plus large : "Je ne pense pas que ça changera son image et ça n'était pas notre intention. Notre intention, c'était de l'humaniser. Je pense que le but est atteint... On a tous fait de la m*rde dans nos vies, à un moment ou à un autre, juste pas en face des caméras donc je pense que les gens pourront s'y retrouver".

50 Cent, qui a vu le documentaire en avant-premier, l'a beaucoup apprécié et lui a donné la note de 10/10.