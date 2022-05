Diam's s'explique sur son retour

La rappeuse donne plus d’infos sur son film-documentaire.

Diam’s s’est livrée sur instagram. Suite à l’annonce de la sortie de "Salam" au Festival de Cannes 2022, elle a tenu à donner plus de détails à ses fans.

Considérée comme l’une des artistes les plus marquantes des années 2000, Diam’s a créé la surprise il y a quelques jours, lorsqu’elle a annoncé son retour. Il ne s’agit pas d’un come back musical (au plus grand dam de sa fan base), mais d’un retour sur grand écran. C’est BrutX qui a eu l’honneur d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux. La plateforme a dévoilé qu’elle allait co-produire un film-documentaire sur la vie et la carrière de la rappeuse. Nommé "Salam", il sera présenté en projection spéciale lors du Festival de Cannes qui aura lieu du 17 au 28 mai prochain.

Co-réalisé par Houda Benyamina et Anne Cissé, Mélanie Georgiades de son vrai est aussi à la réalisation ainsi qu’à l’écriture. Un très beau projet donc, sur lequel, celle qui n'a jamais arrêté d'écrire a tenu à s’expliquer. En effet, d’habitude très discrète sur les réseaux sociaux, cette fois-ci Diam’s a pris le temps de revenir en détails sur les dessous du film-documentaire. Elle explique :

"Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l’autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l’interpréter. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n’ont cessé d’affluer. J’avais comme le sentiment que l’on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d’autres puissent en faire un film. Un spectacle".

Puis ajoute :

"J’ai été touché que l’on s’intéresse à mon parcours, mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place…alors j’ai repris la plume. Celle avec laquelle j’ai toujours aimé me livrer".

Et termine :

"Salam m’a offert les moyens de raconter, avec ma vision, mon émotion et mes mots ce que j’appelle : ma vérité. Il y a certes l’histoire de Diam’s derrière la femme que je suis aujourd’hui, mais c’est aussi un récit humain et une quête qui peuvent faire écho à l’histoire de tant de gens qui se demande comment trouver la paix intérieure, alors qu’ils se sont perdus dans le labyrinthe de la vie".

Même à travers un post Instagram, l’artiste nous prouve qu’elle n’a rien perdu de sa belle écriture. Une plume qu’on a hâte de (re)découvrir sur grand écran !