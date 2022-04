Diam's à l'affiche du Festival de Cannes !

Surement la nouvelle du weekend.

Dans le rap game il y a parfois des nouvelles un peu surprenantes, complètement inattendues, qui vont faire l'actu. Après plus de dix ans d'absence complète, une des personnalités les plus marquantes de l'histoire du rap francophone a fait parlé d'elle ce weekend. Il s'agit de Diam's, une des plus grosses vendeuses de l'histoire, qui pourrait bien faire un retour sur le devant de la scène prochainement, mais pas avec un album de rap : plutôt avec un film documentaire, qui sera présenté au Festival de Cannes.

Grosse surprise pour tous les amateurs de rap et de cinéma après l'annonce de BrutX, la plateforme documentaire en ligne, qui a coproduit le docu : "BrutX est fier de vous annoncer la projection en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes du film documentaire 'Salam', écrit et réalisé par Mélanie Diam's, Houda Benyamina et Anne Cissé", peut-on lire sur leur site. Le film s'appelle donc 'Salam', et reviendra un peu sur le parcours d'une des plus grandes artistes françaises de ces dernières années.

Le film reviendra notamment sur des moments charnières de l'existence de Mélanie,la gloire, la quête de sens, la psychiatrie, la conversion à l'Islam. La rappeuse aurait à l'époque tenté de mettre fin à ses jours et il lui a fallu beaucoup de forces pour se sortir de tout ça. On rappelle que Diam's est complètement absente du game, et même du pays, depuis 2012, mais que ce retrait s'était un peu fait sans explications. On imagine que ce documentaire sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur son histoire et de mieux la comprendre. Le festival se déroulera du 17 au 28 Mai prochain.