Booba et Orelsan bientôt sur Prime Video

La plateforme a fait de grosses annonces.

Prime Video a compris qu'avec la série documentaire sur Orelsan, il tenait un programme fédérateur qui a beaucoup plu y compris aux téléspectateurs qui n'aiment pas forcément le rap. Car il s'agit d'une incroyable success story à la française, que c'est aussi une histoire d'amitié et que cela monte qu'avec du travail et la foi, tout est possible. "Montre jamais ça à personne" aura donc une suite, un peu comme prévu puisque c'était sous-entendu à la fin de la "première saison" et surtout on a vu que Clément Cotentin est tout le temps derrière son frère avec une caméra lors de la promotion du dernier album événement du Caennais, "Civilisation". On se doutait donc bien que l'aventure était loin d'être terminée. Et Amazon l'a officiellement confirmé il y a quelques heures sans toutefois donner de date de sortie, histoire de teaser et faire monter la pression.